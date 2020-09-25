В Роспотребнадзоре Татарстана рассказали, сколько случаев коронавируса выявили в школах

С начала учебного года в Татарстане не выявлено ни одного группового очага в образовательных учреждениях. Об этом сегодня на онлайн-брифинге сообщила глава республиканского Роспотребнадзора Марина Патяшина. При этом были зафиксированы 19 единичных случаев COVID-19 в учебных заведениях, из них 14 учителей, четыре студента и один ученик. 13 случаев уже, по словам Патяшиной, закрыты, не рассматриваются как очаг и не представляют опасности. В остальных шести ведется наблюдение за контактными лицами - это четыре педагога, школьник и студент.

"Любой случай - он всегда вызывает волнение. Но единичные случаи заболевания детей или работников техникумов, школ, вузов - они возможны и даже вероятны, как и в любом трудовом коллективе. Ничего страшного в них нет. Страшно - когда идет распространение на коллектив, так мы порождаем групповой очаг. Если соблюдать все меры профилактики, то такого распространения не происходит", - отметила Патяшина.

Также глава Роспотребнадзора РТ отметила, что доля детей среди заболевших очень низкая, порядка 80% переносят коронавирус в бессимптомной или легкой форме.