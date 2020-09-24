В Казани мужчина выстрелил в живот собутыльнику

В Казани росгвардейцы задержали мужчину за стрельбу из травматического пистолета. По информации ведомства, инцидент произошел ночью 23 сентября.

Находившийся на маршруте патрулирования наряд УВО по городу Казани получил информацию о том, что на улице Болотникова гражданин был ранен из огнестрельного оружия. На месте происшествия сотрудники вневедомственной охраны выяснили, что пострадавший вместе со знакомым употреблял алкоголь, в процессе между собутыльниками произошла ссора. Находясь на достаточно близком расстоянии, один из мужчин выхватил пистолет и выстрелил в сторону оппонента.

Росгвардейцы выяснили у раненого мужчины приметы стрелявшего и возможное направление, в котором тот убежал. Вскоре возле дома по улице Окольной был задержан нетрезвый злоумышленник. Им оказался местный житель 1986 года рождения. Травматическое оружие, которое он успел спрятать в сейфе у себя дома, изъяли сотрудники городского отдела лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по РТ. Стрелка передали полицейским для принятия процессуального решения.

Потерпевшего с ранением в живот бригада скорой медицинской помощи госпитализировала в больницу.