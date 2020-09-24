«Бабье лето в разгаре»: в супермаркете в Казани засняли девушку с обнаженной грудью

В Казани на видео попала полуголая девушка, которая пыталась зайти в магазин. Ее засняли камеры наблюдения.

Судя по кадрам, женщина с оголенной грудью вошла в помещение, к ней подошел охранник и попросил покинуть магазин.

"народ ,что с вами сделала самоизоляция?"

"Вот до чего доводят тренинги у шарлатанов , а народ ведётся ,познаёт истинную себя"

"Потом ту изнасиловали... Другую беременную кинули..."

"Бабье лето в разгаре))", - пишут комментаторы в соцсетях.

Ранее в соцсетях обсуждали фото, на котором мужчина пришел в магазин голый с маской на интимном месте.