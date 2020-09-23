Новая ковидная статистика: число заболевших в Татарстане перевалило за семь тысяч

Число заболевших COVID-19 в Татарстане превысило семь тысяч человек. Об этом сообщают в оперативном штабе.

На 23 сентября в республике выявлен 21 новый случай, из них один – завозной, 20 – контактные. Четыре человека госпитализированы, 17 получают лечение на дому.

Распределение по возрастным группам:

До 18 лет – 0

От 18 до 30 – 2

От 30 до 50 – 9

От 50 до 60 – 5

От 60 до 70 – 4

От 70 до 80 – 1

От 80 до 90 – 0

Старше 90 – 0

Больше всего новых случаев выявлено, как и прежде, в Казани - 18, по одному заболевшему прибавилось в Зеленодольском, Кукморском и Спасском районах республики.

Таким образом, с начала пандемии в РТ было выявлено 7056 заболевших, 5959 выздоровели, скончались от COVID-19 73 пациента.

Напомним, ранее в Роспотребнадзоре РТ прокомментировали информацию о случае коронавируса в школе №47 Казани.