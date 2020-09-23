В Роспотребнадзоре прокомментировали информацию о случае COVID-19 у ученика школы в Казани

В Роспотребнадзоре Татарстана прокомментировали сообщение из соцсетей о случае заболевания коронавирусом в школе №47 в казанском поселке Константиновка.

"В нашем классе школы 47 (Казань п.Константиновка) зафиксирован случай заболевания коронавирусом. Ученик заболел неделю назад, лежит в больнице, мама ученика так же в больнице в тяжёлом состоянии. И, как оказалось, наш класс не единственный, где есть заболевшие! Всё это время школьная медсестра и педиатр были в курсе, но скрыли сей факт от остальных родителей. Дети продолжают учиться", - написал в соцсетях казанец, пожелавший остаться анонимным.

Также автор поста заявил, что в школе об этом знают и закрывать учебное заведение на карантин не будут. В Роспотребнадзоре РТ корреспонденту ProKazan.ru сообщили, что случая заболевания выявлено не было.

"Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан заявляет, что данная информация не соответствует действительности", - пояснили в ведомстве.

Напомним, ранее стало известно, что в школе №114 коронавирус был выявлен у педагога.