Татарстан вошел в число регионов с наименьшими темпами распространения коронавируса

Татарстан вошел в число регионов страны с наименьшими темпами прироста заболеваемости COVID-19 за сутки. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией.

За последние сутки в России выявлено 6 215 заболевших новой коронавирусной инфекцией. Субъектами с наименьшими темпами прироста стали:

1. Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ 0%

2. Московская область, Смоленская область, Чеченская Республика 0,2%

3. Калужская область, Чувашская Республика, Тульская область, Республика Татарстан 0,3%

Отметим, что за минувшие сутки в РТ выявлено 23 новых случая заболевания, все они контактные. Пять человек госпитализированы, 18 получают лечение на дому.

Среди заболевших один человек в возрасте от 18 до 30 лет, 7 человек – от 30 до 50 лет, 4 человека – от 50 до 60 лет, 6 человек – от 60 до 70 лет, 5 человек – от 70 до 80 лет.

Больше всего случаев - 13 - зарегистрировано в Казани, по одному – в Альметьевском, Зеленодольском, Кайбицком, Кукморском, Лаишевском, Лениногорском, Мамадышском, Нурлатском, Пестречинском, Сабинском районах.