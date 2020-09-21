Под Казанью пятый день ищут пенсионера, который не ориентируется в пространстве

В Пестречинском районе Татарстана пятый день разыскивают 74-летнего мужчину, который ушел из дома в неизвестном направлении.

Феодосий (Федор) Негоднов ушел из ЖК "Царево Village" вечером 17 сентября, с собой у мужчины был телефон, он отвечал на звонки, однако не мог описать, где находится, так как пожилой человек не ориентируется в пространстве. Спасатели оперативно обследовали озеро за жилым комплексом, ближайшие поля и территорию самого комплекса, однако мужчину не нашли.

Пропавший был одет в светло-серую куртку с темно-синими рукавами, темные спортивные штаны, черные туфли, синюю кепку. Рост мужчины около 180 см, телосложение плотное, волосы седые, глаза серо-голубые.

Всех, кто видел мужчину или знает, где он сейчас, просят позвонить по номеру 112.