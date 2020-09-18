В Татарстане ищут 74-летнего дедушку. Он отвечает на звонки, но вычислить местоположение не удается

В Пестречинском районе продолжаются поиски потерявшегося мужчины. Об этом сообщают в пресс-службе МЧС РТ.

Известно, что 74-летний татарстанец ушел из дома в селе Новое Шигалеево вчера вечером и не вернулся. Он отвечает на звонки, но вычислить местоположение не удается: мужчина не понимает, где находится. Одет он в темные штаны, кепку синего цвета, светло-серую куртку с темными рукавами.

На данный момент сотрудниками полиции были обследованы территория соседнего населенного пункта и близлежащих полей. Также прибыл отряд "Лиза Алерт" и дежурная смена спасателей Казанского ПСО (Поисково-спасательный отряд - прим. ред.) составе 5 спасателей, в том числе 2 кинологических расчета и 2 единицы техники для передвижения. К поискам привлекались уже 18 человек и 6 единиц техники. Территорию обследовали до 5 часов утра и продолжат сегодня.

Напомним, что ранее в Казани женщина уехала на "Фольксваген Тигуан" и пропала. Ее ищут почти месяц.