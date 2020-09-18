В Казани бизнесмен пытался украсть из бюджета более 2 млн рублей под видом налогового возмещения

В Казани мужчина пытался похитить из более 2 миллиона рублей под видом налогового возмещения. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры РТ.

Известно, что бизнесмен, 40-летнего экс-директор общества с ограниченной ответственностью "Ресурс", пытался провернуть эту схему, используя свое служебное положение. Мужчина предоставил в налоговую инспекцию декларацию на возмещение налога на добавленную стоимость за 3-й квартал 2015 года, однако в документе он указал заведомо ложные сведения о своих финансовых операциях с партнерами. Таким образом он хотел получить налоговое возмещение на сумму более 2,2 миллионов рублей. Довести свой преступный умысел до конца ему не удалось: сотрудники налоговой службы увидели незаконность действий.

Свою вину мужчина не признал. Дело передали в суд.

Напомним, что ранее на директора молочного завода в Татарстане завели уголовное дело. Он задолжал 3 миллиона рублей налогов.