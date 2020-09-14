На директора молочного завода в Татарстане завели уголовное дело. Он задолжал 3 млн рублей налогов

Отдел особо важных дел Следственного управления СК России по РТ завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего директора ООО "Сабинский молочный комбинат". Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

Известно, что в 2019 году комбинат, зная о просроченной задолженности по налоговым платежам и страховым взносам в размере 6,6 миллионов рублей, расплатился с партнерами через третьих лиц. Таким образом, мужчина скрыл от налоговой инспекции более 2,8 миллионов рублей.



Данное преступление было обнаружено сотрудниками БЭП и ПК МВД по Татарстану. Сам обвиняемый вину не признал. На данный момент бывший директор находится под подпиской о невыезде, а на нежилые помещения предприятия стоимостью более 10 миллионов рублей наложили арест. Далее дело рассмотрится в суде, где будет вынесен приговор.

Напомним, что ранее