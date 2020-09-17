В Казани мужчина отвез своих трех дочерей к бабушке, а потом задушил жену в ванной

Ночью 1 августа 2020 года 40-летний безработный житель Казани совершил убийство своей супруги. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры РТ.

Известно, что мужчина заранее отвез трех несовершеннолетних дочерей к бабушке, после чего, находясь в своей квартире, в ходе ссоры из-за ревности он задушил жену. Местом преступления стала ванная комната.

Свою вину подсудимый полностью признал. Его приговорили к девяти годам лишения свободы. Дети остались под опекой бабушки.

Напомним, что ранее в Казани муж поджег собственную жену, пока та спала.