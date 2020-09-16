В Казани муж поджег собственную жену, пока та спала

В Казани после застолья муж поджег спящую жену. 15 сентября женщина скончалась от ожогов, сообщает Следком РТ.

По предварительной версии, в ночь с 8 на 9 сентября 2020 года в квартире одного из домов на улице Главная супружеская пара употребляла спиртные напитки. Их маленькая дочь в это время находилась у подружки. Когда женщина уснула, муж облил ее спиртосодержащей жидкостью и поджег. Только когда пожар охватил всю квартиру, соседи почувствовали неладное и вызвали пожарных и медиков.

40-летний мужчина задержан, свою вину он признал частично. В ближайшее время в отношении него будет избрана мера пресечения. Уточняется, что мужчина является инвалидом по зрению.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", расследование продолжается.