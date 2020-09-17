Татарстанцы начинают проигрывать борьбу за рабочие места роботам и умным программам

Исследовательское агентство "ПромРейтинг" провело опросы, оценив вариантов формирующегося будущего Татарстана.

Согласно результатам, татарстанцы в целом положительно относятся к работам по созданию искусственного интеллекта и внедрению умных машин в повседневную жизнь (45,8%). Около трети (27,8%) из них оценивают риск потери работы из-за внедрения умной компьютерной программы или робота как высокий. При этом каждый десятый респондент (8,8%) заявил, что уже проиграл борьбу за рабочее место современным технологиям.

Полную готовность жить в условиях общества, средняя продолжительность жизни в котором составляет 100 лет, высказали 69,8%. Только 15,5% процента заявили, что не уверены в готовности к серьезно увеличившейся продолжительности жизни.

При этом чуть менее половины татарстанцев (49%), будь у них возможность, пошли бы на внедрение в свой организм имплантат-гаджета, расширяющего возможности тела, а вот остальные сочли это неприемлемым.

Напомним, что ранее мы писали, как относятся татарстанцы к беспилотным автомобилям и роботакси.