«Немного ловишь кринж»: как в Татарстане ездят на роботакси и когда оно станет полностью беспилотным

В 2020 году более 70% россиян от 18 до 65 лет заявили о готовности ездить на беспилотном такси. Такое исследование представили РИА "Новости" со ссылкой на рынок НТИ по развитию услуг, систем и современных транспортных средств "Автонет".

Удивительно или нет, но именно в Казани процент позитивных ответов оказался выше остальных регионов. Это 83% горожан, готовых сесть в такси без водителя, при том что даже в куда более технологичной Москве процент составил 79. Видимо, не зря все-таки на территории Иннополиса уже почти два года в тестовом режиме работает роботакси. За все время там не было зафиксировано ни одного происшествия, чего, конечно, не скажешь о бесконечных ДТП с участием человека.

Редакция ProKazan.ru решила выяснить, как работает эта услуга и действительно ли казанцы готовы к подобной технологии. Мы поговорили и с менеджером проекта такси в Яндекс, и с теми, кто использует приложение в Иннополисе, когда не очень хочется идти под проливным дождем на работу. Узнали также мнение казанцев, которые получают сведения об услуге заочно - через Интернет и новости о технологиях.

Заявление в мэрию, тестировщик от Яндекса и невидимый водитель: все самое главное о такси

"На беспилотнике я часто катаюсь на работу", - рассказывает нам Ксюша из Иннополиса.

В Иннополисе Ксюша довольно часто ездит на беспилотном такси

Девушка давно привыкла к такси, однако когда-то и для нее встреча с этой технологией была новшеством. Она вспоминает, как это происходило.

"Чтобы его вызвать и вообще воспользоваться услугами беспилотника, нужно подать заявление в мэрию - в консьерж-сервис в Иннополисе. Оставить номер телефона, после - подписать особое соглашение, по которому ты не имеешь претензий к такси и обязуешься не разглашать информацию об устройстве машины. Тогда в приложении Яндекс, к которому привязан твой номер телефона, становится доступна новая функция - вызвать беспилотник. Там указаны все точки, по которым такси ездит. И кстати - поездка на нем полностью бесплатная! Ты вызываешь, и к тебе приезжает машина. В ней, как правило, на переднем пассажирском сидении сидит тестировщик от Яндекса - это человек, который занимается непосредственно тем, что тестирует работу системы, смотрит, как все работает и находится в авто на случай каких-либо экстренных ситуаций. Водительское сидение пустое, а сама машина управляется бортовым компьютером. Такси еще требует пристегнуться, иначе никуда не поедешь".

Ксюша рассказывает, что беспилотное такси ездит довольно медленно, опасаясь различных деталей и посторонних предметов на дороге.

"Допустим, если он [робот- прим.ред] едет через пешеходный переход, то он скорее остановится за метра 3-4 точно перед тем, как увидит пешехода. Он подождет, пока человек полностью пройдет и только потом поедет дальше", - делится своим опытом девушка.

"Немного испугались, а потом подумали - вау, круто!"

"Был такой интересный случай, - вспоминает Ксюша. - Один раз мы ехали на этом беспилотнике и он практически вплотную проехал между двумя большими иннополисовскими автобусами. Прямо впритирочку! То есть обычная машина с обычным водителем вряд ли так смогла бы. Так точно и четко рассчитать расстояние! Мы сначала немного испугались, а потом подумали - вау, круто!"

"В первое время немного ловишь кринж"

В целом беспилотным такси в Иннополисе пользуются довольно большое количество людей. Ксюша рассказывает, что иногда, когда бывает лень идти на работу пешком или во время плохой погоды, такси очень пригождается. И бесплатно, и удобно.

"Уже привыкли, - говорит она и вспоминает время, когда такси только появилось. - Сначала немного ловишь кринж [страх - прим.ред]! Ты привык к тому, что обычно едешь на машине и там есть водитель, а тут водителя нет. Рулик крутится сам, сигналит сам, скорости на рычаге переключаются тоже сами. Это необычно, но сначала - потом привыкаешь. При этом предрассудков особо у меня не было. Все-таки это робот. Причем хорошо запрограммированный робот! По всем правилам дорожного движения он ориентируется даже лучше, чем самый опытный водитель. Плюс ко всему - это Иннополис. Движение там практически нулевое. Соответственно, вероятность того, что что-то случится, минимальная. За все все время, что такси у нас катается, а это уже больше года, - ни одного происшествия, насколько я знаю, не произошло".

В самой компании этот факт подтверждают. Там также отмечают, что беспилотный транспорт - это, прежде всего, про безопасность.

"Причина более 90% происшествий на дорогах – человеческий фактор, - рассказывает Елизавета Азнавур, PR-менеджер беспилотных автомобилей Яндекса. - В отличие от людей, беспилотные автомобили не могут отвлечься или намеренно нарушить правила. Они всегда строго соблюдают ПДД и постоянно сканируют все пространство вокруг себя на 360 градусов с помощью радаров, лидаров и камер. Для беспилотного автомобиля мало что может произойти внезапно: у него нет направленного фокуса внимания, он может контролировать и предсказывать действия многих участников дорожного движения одновременно, а вопрос о том, как будет распределяться ответственность и какие нормы будут регулировать беспилотные автомобили в будущем, предстоит решить уже законодателям".

"Если ты обучишь нейронную сеть чему-то, она будет это знать"

Сама Ксюша уже не сомневается в безопасности беспилотного транспорта. Эта услуга много раз уже показала свою эффективность на улицах города, однако девушка считает, что выходить в массовое движение крупных городов такси пока рано.

"Я прекрасно понимаю, что сейчас это такси не готово к тому, чтобы выехать на улицы даже в Казани, потому что движение там довольно плотное и водители зачастую непредсказуемо себя ведут, - делится она. - Я думаю, что в настоящих реалиях выпускать беспилотник как полноценное такси, без выделения какой-то своей полосы для него, наверное, не совсем разумно, потому что пока в экстренной ситуации беспилотник не сможет реагировать так, как смог бы отреагировать опытный водитель. Хотя может и сможет, я не знаю! Сложно сказать, потому что сейчас беспилотники еще не тестируются в плотном движении. Как только это будет происходить, то и всякие возможные предрассудки уйдут. Ведь это обучаемая система, она работает как нейронка. Если ты обучишь нейронную сеть чему-то, она будет это знать, а если она никогда не попадала в такую ситуацию, если у нее не было такого кейса, то конечно, эти знания не появятся".

Редакция ProKazan.ru провела собственный опрос. Его результаты отличаются от ранее указанного исследования "Автонет". Так, по результатам нашего опроса, 63% казанцев не сели бы в такую машину.

Яндекс понимает такую настороженность. В компании уверены: так происходит с любой новой технологией.

"Уровень доверия к ней растет вместе со знанием и опытом реального использования, - говорят руководители такси в России. - Это подтверждают и результаты исследования, и наш собственный опыт. По мере дальнейшего распространения беспилотного транспорта, уровень знания, а значит и доверия к технологии, будет расти".

Отсутствие тестировщика, коммерциализация и выход в город: планы Яндекса

Иннополис - первый в Европе город, где появился сервис беспилотного такси. Он быстро стал частью повседневностью для жителей города, популярность его продолжает расти. Сейчас идет активная разработка нормативной базы для перехода от тестирования к полноценной эксплуатации беспилотного транспорта

Так, следующим этапом станет отказ от страхующего водителя в авто и выход на города с плотным автодвижением.

"С точки зрения уровня развития технологии беспилотные автомобили Яндекса уже сейчас могут ездить в Иннополисе и других небольших городах без страхующего водителя, - говорят в компании. - Однако пока в России для этого нет законодательной базы. Текущее постановление Правительства №1415 требует, чтобы в салоне автомобиля находился инженер-испытатель. По мере дальнейшего развития технологии беспилотные автомобили смогут передвигаться в полностью автономном режиме в районах городов с более интенсивным трафиком, поэтапно приближаясь к решению самой сложной задачи – работе в полностью автономном режиме в час пик в крупных мегаполисах. По нашим оценкам при текущих темпах развития технологии Яндекс сможет осуществлять полностью автономные поездки в таких условиях уже через 3-4 года".

В дальнейшем этот вид транспорта начнет и свою коммерциализацию, превратившись из бесплатного сервиса в полноценную услугу. Сколько это будет стоить, пока неизвестно. Как отмечают в Яндекс, пока в России нет регулирования для коммерческого использования беспилотных автомобилей, поэтому и делать прогнозы о стоимости услуги для потребителей преждевременно. Однако руководители проектов уверены - такси будет становиться доступнее с каждым годом.

"Как и почти любая массовая технология, со временем он становится дешевле, при этом технологически совершеннее", - говорит компания, запустившая беспилотники в России.

Первый робот - доставщик еды Фото kod.ru

Недавно на улицах Иннополиса появилось еще одно достижение автономного транспорта - это первый-робот курьер "Яндекс.Ровер". Пока он без опасения для людей передвигается по тротуарам, такси пройдет еще не один этап исследований до выхода в полноценную среду человека.

Напомним, что ранее мы общались с руководителем Лаборатории автономных транспортных систем Центра компетенций НТИ по направлению "Технологии компонентов робототехники и мехатроники" на базе Университета Иннополис, к.т.н., Ph.D., Салимжаном Гафуровым. Он рассказал, как устроен беспилотный транспорт и какие еще достижения в этой области ждут своего открытия.