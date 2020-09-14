Прокуратура проверит видео, на котором подростки в Казани ложились на рельсы

Прокуратура Татарстана проверит видео, на котором казанские подростки ради развлечения ложатся на рельсы.

Запись в соцсетях опубликовала жительница города, которая стала очевидцем происходящего. Как пояснили в надзорном ведомстве, в случае необходимости к ответственности привлекут родителей подростков.

"Прокуратура Татарстана организовала проверку в связи с появившимся в Сети видео, на котором несколько подростков легли на трамвайные пути перед движущимся вагоном в Казани. Надзорное ведомство с привлечением полиции выяснит все обстоятельства случившегося и при наличии оснований примет меры реагирования, в том числе в отношении родителей или законных представителей несовершеннолетних", - рассказал официальный представитель прокуратуры Руслан Галиев.