В Казани засняли подростков, которые ради развлечения ложились на трамвайные рельсы

Казанцы засняли подростков, которые устроили развлечение прямо на трамвайных путях. По словам очевидца и автора видеозаписи, на вид им около 14 лет.

"В Казани подростки, которым на вид лет 14, ложатся под рельсы прямо перед идущим трамваем. что за развлечения сейчас у молодежи", - рассказывает жительница города.

"А полицию вызвать для начала, а потом снимать как доказательство!!!"

"И что они делают в тёмное время суток, когда есть комендантский час для детей."

"По видео уже было понятно, что ролик будет в инстаграмме "красоваться", - пишут в комментариях казанцы.

Напомним, накануне в соцсетях также появилось видео подростков, которые кричали с балкона запрещенные слоганы и кидали ножи.