В Казани у активистов из «Объединенных демократов» прошли обыски «по делу Ходорковского»

Сегодня утром в Татарстане начались обыски активистов, связанных с проектом "Объединенные демократы" (общероссийский проект поддержки конкурентных выборов - прим. ред.).

Известно, что его уже провели в квартире координатора штаба "Объединенных демократов" и юриста Андрея Давыдова, несмотря на его отсутствие в данный момент в городе. Также правоохранители пришли к родителям Эмиля Гараева, известного в Казани активиста, организатора общественных дискуссий и кандидата в Совет Новопольского сельского поселения. Телеграм-канал "Эльза говорит" сообщает, что в результате проверки изъяли деньги и телефон его мамы, а также ключи от квартиры.

Обыск провели и в квартире кандидата в депутаты Осиновского поселения Ирины Никифоровой, которую накануне, вместе с другими двенадцатью активистами, сняли с выборов решением суда. Сотрудники правоохранительных органов также посетили дом активиста и бывшего кандидата Осиновского поселения Сергея Стрикуна, который ранее снял свою кандидатуру с выборов, однако все равно подвергся обыскам со стороны властных структур. Пришли силовики и в дом Руслана Зинатуллина - председателя партии "Яблоко" в Республике Татарстан.

Точная причина, почему силовики сегодня утром пришли с обысками в разных регионах России, неизвестна. Как сообщает корреспонденту ProKazan.ru технолог штаба "Объединенные демократы" Андрей Давыдов, обыски проходят по делу Ходорковского, постановления на это выданы Басманным районным судом Москвы.

Постановление, предъявляемое активистам при обыске квартир

Для самих активистов связь с делом ЮКОСа остается неясной.

"Для нас это тоже загадка", - сообщает он корреспонденту.

"Уже 236 месяцев дело ЮКОСа - удобный предлог для запугивания политических оппонентов через обыски и допросы. Ещё немного и начнут трясти тех, кто в 2003 году ещё не родился. Больше похоже на ограбление, чем на следственные действия," - сообщает в своем телеграм-канале председатель "Открытой России" Анастасия Буракова.

Как сообщает Андрей Давыдов, активисты будут обжаловать эти действия и постановления. По их мнению, эти обыски связаны с предстоящими выборами.

По России в данный момент обыски проходят в редакции "МБХ Медиа" и "Открытой России" в Москве, а также в Новгородской, Владимирской и Ивановской области - в штабах, редакциях СМИ и в квартирах самих активистов.

Напомним, что ранее 13 активистов, баллотирующихся в депутаты Осиновского поселения, сняли с выборов решением суда.