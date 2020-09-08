В Татарстане всех активистов, баллотирующихся в депутаты в Осиново, сняли с выборов через суд

В Осиново сняли всех 13 независимых кандидатов на муниципальных выборов. Об этом передает #нетМСЗ.

Напомним, что Осиново - главная точка экологического протеста в Татарстане. Именно там возводят мусоросжигательный завод, против которого уже несколько лет пытаются бороться и сами жители, и поддерживающие их протестные движения.

В этом году на выборы в Осиново через "Объединенных демократов" (общероссийский проект поддержки конкурентных выборов - прим. ред.) баллотировалась команда кандидатов из 13-ти человек. Все они были сняты с выборов решением суда.

"Очевидно, что они бы победили и, таким образом, завод не был бы построен. Чтобы не допустить этого, власть приняла абсолютно политическое решение о снятии команды под подставным предлогом о неоплате рекламы на сайте, которую ребята даже не заказывали", - пишет организация "Объединенные демократы" на своей странице в социальных сетях.

Известно, что были сняты следующие кандидаты: Сухов Олег, Изотова Елена, Равилова Гульназ, Емельянов Николай, Мунасипов Марат, Юрова Татьяна, Марков Евгений, Железнов-Липец Андрей, Алексеев Алексей, Зинатуллин Руслан, Никифорова Ирина, Хромкин Ильгиз, Бикташева Елена.

Сами активисты отмечают, что вчера был последний день, когда можно было снимать кандидатов с выборов.

"Власти специально провернули эту операцию в самый последний момент", - отмечают они.

Напомним, что ранее стало известно, кто из артистов выступит на концерте в честь выборов в Татарстане.