В Казани на Чистопольской образовалась огромная яма на дороге

В Казани на улице Чистопольская на дороге образовался провал. Фотографии ямы опубликовал в соцсетях очевидец.

По словам казанца, яма внезапно образовалась прямо перед капотом его машины.

"На Чистопольской между домами 16 и 20 провалился асфальт. Считанные секунды и моя машина могла оказаться в этой яме, буквально передо мной все произошло", - пишет пользователь социальных сетей.

В комментариях к записи горожане отмечают, что данная часть города стоит "на болоте", и такие провалы - не удивительное явление.

"Казань на болоте стоит, так что че вы удивляетесь.."

"Зато квартиры самые дорогие в Казани на квартолах, а они все на болотах,песок вымывается вот и проваливается все."

"Год назад он провалился возле 26 дома, там также машина ушла под асфальт, не ездите там, это опасно", - предупреждают друг друга горожане. (орфография и пунктуация авторов сохранена)

Напомним, в апреле 2019 года на Чистопольской в серьезную яму, которая образовалась во дворе, провалился автомобиль.