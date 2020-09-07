В Казани горела пятиэтажэка на Ибрагимова

Сегодня днем в Казани произошел пожар в пятиэтажке на проспекте Ибрагимова. Об этом сообщили в МЧС РТ.

По информации ведомства, сообщение о происшествии поступило в 14.32, горела квартира на 3 этаже дома №55. Источником огня стали вещи и мебель на кухне, общая площадь составила 15 квадратных метров.

"Создалось сильное задымление. В горящей квартире людей не было. Но из соседней квартиры люди просили о помощи", - пояснили в пресс-службе МЧС.

Пожарные вскрыли дверь в соседнюю квартиру, из которой с помощью спасательного капюшона от дыхательного аппарата на сжатом воздухе вывели женщину. Остальные жильцы с верхних этажей спустились самостоятельно. О пострадавших в результате пожара не сообщается, причину возгорания в ведомстве также не обозначили.

Напомним, ранее стало известно о пожаре в "домашней нарколаборатории" в казанском поселке Юдино.