В Казани загорелся дом, в котором выращивали коноплю

В Казани мужчина вызвал пожарных на тушение дома, в котором он выращивал коноплю. Дело передано сотрудникам правоохранительных органов.

По данным МВД РТ, 37-летний житель Юдино арендовал три жилых дома, в двух из которых организовал лабораторию по выращиванию конопли. 23 августа в одном из домов на улице Товарная произошел пожар, как сообщают в полиции, в результате перекала, возгорание мужчина не смог потушить самостоятельно и вызвал МЧС.

В этот же день информация поступила в отдел полиции "Юдино", на месте правоохранители нашли и изъяли горшки с растениями, удобрения, лампы и другое оборудование.

По материалам уголовного дела, все изъятое он выращивал для собственного потребления без цели сбыта. Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры". Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание лишение свободы на срок до двух лет. Сейчас гражданин находится под подпиской о невыезде.