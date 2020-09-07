Штрафы за плохое отопление могут увеличить в пять раз

В России предложили увеличить штрафы за плохое отопление. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на авторов инициативы, депутатов нижней палаты парламента.

Законопроект, который планируют внести в Госдуму до конца сентября, предлагает кратно увеличить штрафы для должностных лиц ресурсоснабжающих организаций. За первое нарушение сумма штрафа будет составлять от 5 до 10 тысяч рублей, при повторном - от 15 до 30 тысяч. На сегодняшний день штрафы составляют от 500 до 1 тысячи рублей.

При этом, как рассказала автор законопроекта, по просьбе Минстроя из документа уберут наказание для юридических лиц, так как оно уже установлено в Правилах предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений.