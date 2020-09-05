В Татарстане две женщины устроили кровавые разборки

Застолье закончилось для двух жительниц Татарстана конфликтом и травмами.

По информации МВД РТ, 4 сентября в 19.00 48-летняя и 37-летняя жительницы деревни Красный Яр Зеленодольского района устроили совместное застолье. В какой-то момент между женщинами разгорелась ссора, старшая схватила нож и нанесла проникающее ранение брюшной полости своей младшей подруге.

Пострадавшая госпитализирована. Подозреваемая задержана сотрудниками патрульно-постовой службы.

Напомним, вчера Татарстан потрясло видео жестокого нападения на женщину в магазине. Ее бывший муж из мести нанес ей 13 ранений, это все попало на камеру. Женщина в больнице, ее экс-супруга задержали.