«Прикрыл самое заразное»: голый мужчина пришел в алкомаркет с маской на интимном месте

В казанских пабликах появилось фото мужчины, который голым пришел в магазин. Автор утверждает, что снимок сделан в Казани, в поселке Дербышки, судя по фото, в магазине "Красно и Белое".

На мужчине нет никакой одежды, а интимное место закрывает одноразовая маска. При этом, как требуют санитарные нормы, маску на органы дыхания он не надел.

"Прикрыл самое заразное"

"Старик Хоттабыч где борода"

"хотабыч спился"

"порноактер наверно"

"Опять алкомаркет. Опять дурачки"

"Ну вот сразу наглядно показал на каком месте «вертел» он ваши маски", - комментируют казанцы.

Отметим, что фотография уже появлялась в ряде пабликов и СМИ разных городов, например, Сочи и Невьянска.