Скончались двое пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Татарстане

Сегодня утром в Лаишевском районе Татарстана произошло серьезное ДТП - легковой автомобиль выехал на полосу встречного движения и врезался в пассажирский автобус. В МВД Татарстана сообщили, что пострадали шесть человек.

Известно, что микроавтобус "Форд Транзит" следовал в село Алексеевское, среди пострадавших было четыре пассажира, а также водитель и пассажир автомобиля "Фольксваген Поло", всех госпитализировали. По данным Минздрава РТ, двое из пострадавших скончались.

Напомним, накануне поздно вечером в Казани также произошло смертельное ДТП - в центре города сбили пожилую женщину.