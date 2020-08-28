Подросток для TikTok прикурил сигарету от свечи, стоящей на алтаре в храме. Ему грозит 3 года тюрьмы

Информация о поступке молодого человека 2002 года рождения из Читы появилась в сети. На видео видно, что подросток, находясь в храме, прикуривает сигарету от свечи, стоящей на алтаре. Эту запись опубликовал он сам в приложении TiKTok.

Пользователи социальных сетей видео не оценили. На следующий день молодой человек снял новое видео, где не очень связно попытался объяснить данный поступок.

"Клянусь, этим видео в церкви я не хотел никого обидеть, - оправдывается парень. – Это все было не ради хайпа. Не было такой задумки, чтобы это все залетело. Просто сделал для себя, по своей глупости и тупости. Не знал, что за это есть какая-либо ответственность, статья. Стыдно мне. Всем, кто кидает мне угрозы и оскорбления, хочу сказать: "Извините меня!". Не хотел никого оскорблять. Похоже, я тупой просто. Сначала делаю, потом думаю", - передает его слова "Комсомольская правда".

Он ожидал последствий. На данный момент Следственными органами СК РФ по Забайкальскому краю возбуждено уголовное дело за оскорбление чувств верующих. Расследование по делу продолжается. Подростку грозит штраф до 500 тысяч рублей, принудительные работы или лишение свободы до трех лет.

Напомним, что ранее пьяный подросток зарезал семейную пару, а потом спокойно сообщил соседу, что нашел несколько тел.