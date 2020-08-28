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В Татарстане два человека с коронавирусом поступили сразу в реанимацию. Оба скончались

28.08.2020, 11:44 375 0 prokazan.ru
Всего на территории РТ 59 случаев смерти от этого вируса

Еще два случая смерти от коронавируса подтвердили в Татарстане. 

Один из них - житель Черемшанского района 1952 года рождения. Он был доставлен в Альметьевский резервный госпиталь сразу в реанимацию. Состояние на момент поступления было крайне тяжелое. Лечение не дало результатов, больной скончался. Вирус подтвердили в результате аутопсии. О дате гибели в оперштабе по борьбе с COVID-19 не сообщается. 

Второй случай смерти произошел в Казани. Мужчина 1985 года был госпитализирован во временный инфекционный госпиталь на базе ГКБ №7 Казани. Он поступил уже с диагнозом коронавирус, осоложенным пневмонией. Вирус идентифицировали уже после гибели. 

Всего зафиксировано 59 летальных исходов на территории республики.

Ранее мы писали о том, что в Казани не раскрывают причину смерти молодого 35-летнего начальника одного из отделов УВД.

Смерть Коронавирус Татарстан
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