В Татарстане два человека с коронавирусом поступили сразу в реанимацию. Оба скончались

Еще два случая смерти от коронавируса подтвердили в Татарстане.



Один из них - житель Черемшанского района 1952 года рождения. Он был доставлен в Альметьевский резервный госпиталь сразу в реанимацию. Состояние на момент поступления было крайне тяжелое. Лечение не дало результатов, больной скончался. Вирус подтвердили в результате аутопсии. О дате гибели в оперштабе по борьбе с COVID-19 не сообщается.

Второй случай смерти произошел в Казани. Мужчина 1985 года был госпитализирован во временный инфекционный госпиталь на базе ГКБ №7 Казани. Он поступил уже с диагнозом коронавирус, осоложенным пневмонией. Вирус идентифицировали уже после гибели.

Всего зафиксировано 59 летальных исходов на территории республики.

Ранее мы писали о том, что в Казани не раскрывают причину смерти молодого 35-летнего начальника одного из отделов УВД.