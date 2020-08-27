«Болезнь, про которую не говорят»: в Казани не раскрывают причину смерти молодого начальника УВД

В Казани скончался начальник отделения по выявлению наркопреступлений на территории Вахитовского, Приволжского и Советского районов УМВД России по Казани майор полиции Антон Беляев.
В телеграм-канале "Омбудсмен полиции" его смерть прокомментировали подобным образом:
"Сгорел за несколько дней от болезни, про которую нельзя говорить", - пишут в канале - "профсоюзе полицейских".
В официальных источниках причину гибели не комментируют, однако, как пишет KazanFirst со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органов, умер он от коронавирусной инфекции.
Отметим, что работу в правоохранительных органах Беляев начал в 2007 году. У него есть жена и четверо детей.
Напомним, что в Татарстане еще 29 человек заразились COVID-19.
комментарии
передоз? 8-*
На памятник в Азнакаево мы уже смогли собрать 4500 рублей и в ближайшее время установим мемориальную табличку из ДВП деревянную!
На памятник в Азнакаево мы уже смогли собрать 4500 рублей и в ближайшее время установим мемориальную табличку из ДВП деревянную!