«Болезнь, про которую не говорят»: в Казани не раскрывают причину смерти молодого начальника УВД

В Казани скончался начальник отделения по выявлению наркопреступлений на территории Вахитовского, Приволжского и Советского районов УМВД России по Казани майор полиции Антон Беляев.

В телеграм-канале "Омбудсмен полиции" его смерть прокомментировали подобным образом:

"Сгорел за несколько дней от болезни, про которую нельзя говорить", - пишут в канале - "профсоюзе полицейских".

В официальных источниках причину гибели не комментируют, однако, как пишет KazanFirst со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органов, умер он от коронавирусной инфекции.

Отметим, что работу в правоохранительных органах Беляев начал в 2007 году. У него есть жена и четверо детей.

Напомним, что в Татарстане еще 29 человек заразились COVID-19.