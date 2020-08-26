В Татарстане для студентов и выпускников создали новый кредит

Новую меру поддержки студентов и выпускников вузов придумало Министерство экономики Республики Татарстан. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

С 24 августа для них будет доступен микрозайм "Старт". Он позволит студентам и выпускникам открыть свой бизнес, не привлекая собственные средства. На предпринимательские расходы можно будет занять от 100 до 500 тысяч рублей на срок от 3 до 24 месяцев. Заем осуществляется под процент, равный ставке ЦБ РФ. Этот кредит будет доступен в течение года после окончания учебы, однако необходимо числиться в Едином реестре субъектов малого и среднего бизнеса минимум 6 месяцев.

Помимо данной программы, выпускники смогут воспользоваться помощью в вопросах финансовой поддержки, размещения товаров на площадках, сертификации самого продукта.