12-летний школьник из Казани найден на качелях в состоянии комы

Утром 23 августа на детских качелях в состоянии комы был обнаружен 12-летний школьника из Казани. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

Происшествие случилось в Зеленодольском районе Татарстана в дачном поселке "Атлашкино 1".

"Ребенок был подвешен за шею. Его госпитализировали в ДРКБ. 24 августа было заведено уголовное дело, выясняется, как именно ребенок оказался в таком состоянии", - сообщают в издании.

По предварительным данным, ребенок запутался в качели-тарзанке, в результате чего произошло удушение.

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