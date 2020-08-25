В Крыму задержали вожатого, который насиловал девочек во время тихого часа

47-летнего москвича задержали по подозрению в изнасиловании 9-летней девочки в детском лагере. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю.

Известно, что 19 августа мужчина, находящийся в лагере на должности педагога-организатора, зашел в комнату отдыхающих во время тихого часа и совершил действия сексуального характера в отношении одной из девочек. Она позвонила маме и рассказала о случившемся. Мама обратилась в правоохранительные органы.

Злоумышленник попытался скрыться из Евпатории, однако был задержан самими сотрудниками лагеря на автовокзале и передан полиции. Как оказалось, мужчина не был официально трудоустроен. Он находился на испытательном сроке, также имел судимость. В связи с этим, утверждают в ведомстве, будет проведена и проверка обстоятельств, при которых он был допущен к работе с несовершеннолетними.

Во ходе следствия мужчина сознался в совершении полового акта с несовершеннолетней.

Ранее сапожник из Татарстана изнасиловал 11-летнюю девочку у себя в мастерской.