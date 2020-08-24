В Татарстане обнаружили тело 28-летнего мужчины с 65-ю ножевыми ранениями

21 августа 2020 года в одном из домов села Надеждино Кайбицкого района обнаружено тело 28-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти в виде 65 ножевых ранений. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан.

В ведомстве было возбуждено уголовное дело по статье убийство. В ходе следственных действий сотрудники полиции задержали 27-летнего мужчину - знакомого потерпевшего. В совершении преступления он сознался.

Как оказалось, накануне мужчина со знакомым приехал к потерпевшему в гости. Ранее он и убитый отбывали вместе срок в тюрьме. Именно в ходе разговора о прошлом на фоне употребления спиртных напитков и произошел конфликт. Потерпевший стал упрекать гостя в том, что отказался отбывать с ним наказание в хозчасти следственного изолятора и при этом оскорбительно высказался в его адрес. В ответ, подозреваемый избил его, а затем нанес ножом множественные ранения по различным частям тела. Вместе со своим знакомым они убрались в квартире и скрылись с места преступления.

Как сообщает СК РФ по РТ, расследование этого уголовного дела продолжается.

Напомним, что недавно так же из-за обид в прошлом 32-летний казанец избил отца, сломав ему нос и ребра.