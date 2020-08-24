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Фото iagorod.kz

32-летний казанец избил отца, припомнив ему детские травмы и развод родителей

24.08.2020, 12:25 162 0 prokazan.ru
Это случилось под действием алкоголя

32-летний казанец обвиняется в нанесении умышленного вреда здоровью средней тяжести в отношении своего отца. Об этом сообщила пресс-служба Прокуратуры Республики Татарстан. 

Известно, что в июне этого года мужчина распивал спиртные напитки со своим 62-летним отцом. Во время застолья между ними произошла ссора. Мужчина припомнил отцу отсутствие внимания и воспитания в детстве, а также состоявшийся много лет назад развод родителей. Он нанес отцу не менее восьми ударов кулаками по лицу и голове и ударил ногой в грудь, в результате чего был сломан нос и ребра.

Свою вину местный житель признал. Дело направили в суд для рассмотрения. 

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