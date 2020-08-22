Татарстан перевели в светло-зеленую зону по заболеваемости коронавирусом

Татарстан определили в светло-зеленую зону по динамике распространения COVID-19. На данный момент ситуация в республике оценивается как положительно-стабильная. Об этом сообщил РИА "Новости" эксперт по статистике и моделированию центра экономических исследований Агаси Тавадян.

Всего по распространению инфекции существует четыре зоны: красная, желтая, светло-зеленая и зеленая. Каждому цвету соответствуют различные значения индекса заболеваемости. Индекс показывает, как много человек заразилось COVID-19 от одного переносчика.

"В красной зоне осталось 12 регионов: Орловская, Мурманская, Самарская, Кемеровская, Кировская области, Удмуртия, Ненецкий автономный округ, Еврейская автономная область, Крым, Сахалинская, Курганская области, Алтайский край", - передает издание слова Тавадян.

Москва была определена в светло-зеленую зону. Санкт-Петербург поместили в под желтый цвет.

Напомним, что на вчерашний день в Татарстане зарегистрировано 6220 случаев заражения вирусом.