Свежие данные по коронавирусной инфекции в Татарстане

В Татарстане за прошедшие сутки зарегистрировано 29 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом на пресс-конференции по санитарно-эпидемиологической ситуации сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

Всего на территории республики зарегистрировано 6220 случаев COVID-19, 55 из них скончались после заражения. Под наблюдением находятся 852 подозрительных на коронавирусную инфекцию и контактных с больными татарстанцев.

Первый заместитель министра здравоохранения РТ Альмир Абашев отметил, что за вчерашний день от вируса вылечились 49 жителей республики. На ИВЛ находятся 30 человек.

Напомним, что вчера в Татарстан прибыла вакцина коронавируса. В Минзраве РТ сообщили о сроках начала прививочной кампании.