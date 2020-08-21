В Казани продают самую большую квартиру в Приволжском федеральном округе

Самую большую квартиру в Поволжье, которая расположена в Казани в доме на перекрестке улиц Меридианная и Сибгата Хакима, продают за 33 миллиона рублей. Об этом сообщает ЦИАН.

Квартира имеет площадь 620 квадратных метров. На данный момент она является самым большим жильем в Приволжском федеральном округе. Уточняется, что квартира уже не новая. Она находится в десятиэтажном доме на берегу Казанки, который построили в 2006 году. Также в объявлении сказано, что в помещении сделан дизайнерский ремонт.

Фото квартиры на Мередианной

На втором месте по размерам оказалась квартира в Нижнем Новгороде площадью 466,7 квадратных метров. Ее стоимость - 50 миллионов рублей. Третье место - квартира в Перми, представляющая собой пятикомнатный пентхаус за 70 миллионов рублей. Ее площадь составляет 450 квадратных метров.