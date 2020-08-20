В Татарстане неизвестный поджег квартиру неблагополучной многодетной семьи

Вчера в 17:24 в МЧС России по РТ на номер 112 поступил сигнал. Об этом сообщают в Главном управлении МЧС России по Республике Татарстан.

Сообщалось, что в двухэтажном многоквартирном доем в селе Куркачи на улице Клубной 1 случился пожар. Пожарные выехали на тушение.

По прибытии установлено, что горит одна из квартир на первом этаже. Огнем охвачены мебель - это шкаф с вещами и диван. Погибших и пострадавших нет. Предварительная причина пожара - поджог.

В квартире горела мебель

Известно, что в квартире проживала многодетная семья - бабушка, мама и трое детей, однако с 28 июня этого года они находятся в приюте. Семья состояла на учете в отделе социальной защиты как неблагополучная.

Отделом социальной защиты Высокогорского района в 2020 году за счёт средств муниципального района были установлены 2 автономных пожарных извещателя. На момент пожара один из них сработал, что способствовало своевременному обнаружению пожара, и самостоятельной эвакуации жителей 1 и 2 этажей 2 подъезда дома в количестве 7 человек.

Напомним, что недавно во время пожара из многоквартирного дома пришлось эвакуировать 23 человека.