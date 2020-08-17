Несостыковки в ведомствах Казани: мэр отменил школьные линейки, а Роспотребнадзор об этом не знал

Официального распоряжения о запрете на проведение школьных линее 1 сентября на данный момент нет. Об этом сообщила замглавы руководителя руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина на пресс-конференции по санитарно-эпидемиологической обстановке в республике.

"А их отменили? " - удивилась представитель ведомства. - На сегодня мы ничего не отменили, поэтому не могу сказать, что это за запрет".

Она также подчеркнула, что, возможно, этот вопрос еще будет обсуждаться, однако от самого Роспотребнадзора подобного рода рекомендаций не поступало.

Напомним, что сегодня мэр Казани Ильсур Метшин объявил, что школьные линейки в столице Татарстана в этом году отменят из-за коронавируса.