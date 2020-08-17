В Казани отменили школьные линейки на 1 сентября

Решение об отмене школьных линеек прозвучало сегодня на деловом понедельнике в исполкоме.

"Самый главный вопрос, который был у родителей, о режиме учебы. Мы учебу начинаем в стандартном режиме. Единственное — 1 сентября линейки будут отменены", - сказал представитель ведомства.

Он также отметил, что учащиеся, возвращаясь в школу, должны понимать, что "они возвращаются в другую школу, в новых условиях". Поэтому особую роль играет то, как педагогики и родители смогут донести это до своих детей.

В этом году всем школьникам необходимо будет соблюдать социальную дистанцию. Ношение масок и перчаток при этом не обязательно. Кроме того, за каждым классом закрепят собственный кабинет, а посещение столовой будет происходить по графику. Также было высказано предложение о том, чтобы ввести смешанную форму обучения - часть занятий сделать очной, а часть перенести на онлайн-обучение.