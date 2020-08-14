В Казани открывается онлайн-парк с бесплатным кинотеатром и зоной коворкинга

Tele2 приглашает казанцев и гостей города в онлайн-парк. Уникальное пространство на свежем воздухе открывается для посетителей 15 августа. Онлайн-парк Tele2 располагается на территории самой большой рекреационной зоны столицы Татарстана – в «Горкинско-Ометьевском лесу».

Жители Казани и гости столицы республики могут бесплатно посетить интерактивную площадку Tele2, она открыта ежедневно с 10:00 на территории контейнерного центра Cube. В онлайн-парке с понедельника по пятницу будет организована комфортная зона коворкинга. Пространство оборудовано розетками, станциями подзарядки для мобильных устройств и быстрым Wi-Fi на базе интернета 4G Tele2. Вечерами в павильоне будут проходить онлайн-трансляции лекций и мастер-классов на различные темы: от истории искусства и путешествий по городам России до личной эффективности и основ финансирования.

Кроме образовательной программы оператор предусмотрел для посетителей онлайн-парка широкую кинопрограмму. В течение месяца гости увидят свыше 30 различных фильмов. В выходные дни Tele2 также приглашает казанцев на музыкальные вечеринки. Гостей ждут DJ-сеты и выступления музыкантов. Расписание сеансов и мероприятий можно посмотреть на сайте проекта. Онлайн-парк будет работать до 13 сентября.

Марат Кабанов, директор казанского филиала Tele2:

«Tele2 поддерживает стиль жизни своих клиентов и создает многофункциональное культурное пространство. Здесь гости могут принять участие в онлайн-лекциях и офлайн-мастер-классах, узнать о новых возможностях современных технологий, протестировать 4G интернет от Tele2 и убедиться в качестве нашей связи. Посетить онлайн-парк могут бесплатно абсолютно все желающие вне зависимости от того, услугами какого оператора они пользуются. Благодаря мобильному 4G-интернету здесь можно как отдохнуть, так и поработать с комфортом».