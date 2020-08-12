В Пенсионном фонде объяснили, почему может не прийти выплата на детей

Выплаты на детей в размере пяти и 10 тысяч уже получили подавляющее большинство россиян, однако есть и те, кто их оформил, но деньги не были перечислены. Как пояснили в Пенсионном фонде РФ, причиной отказа в выплатах чаще всего становился человеческий фактор.

Так, одной из распространенных ошибок заявителей было неверное указание банковского счета.

"Например, были случаи, когда в электронном заявлении родители указывали некорректный счет в банке. Получается, что в результате Пенсионный фонд деньги переводил, а банк их возвращал. В такой ситуации получатели выплаты должны сами повторно обратиться и скорректировать данные банка в заявлении. Иногда вместо банковского счета указывался счет на сервис "Яндекс деньги", а это тоже неправильно", - пояснил Председатель правления ПФР Максим Топилин "Российской газете".

Топилин также отметил, что ПФР и дальнейшем планирует минимизировать "хождение людей по инстанциям", отказавшись от бумажных заявлений в пользу электронных.

Напомним, что пособия, которые были введены Путиным в качестве меры поддержки населения, получали дети до 16 лет. В одном регионе России местные власти решили сделать выплату и для детей от 16 до 18.