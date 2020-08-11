В одном регионе России по 10 тысяч выплатят за детей от 16 до 18 лет

В Иркутской области родители детей в возрасте от 16 до 18 лет также получат выплаты в 10 тысяч рублей. Об этом пишут местные СМИ.

Сообщается, что проект закона о региональных выплатах приняли депутаты Заксобрания области накануне. Пособие будут выплачивать при условии достижения ребенком возраста 16 лет до 11 мая 2020 года и возраста 18 лет не ранее числа и месяца вступления в силу закона — до 1 октября 2020 года. Подать заявление жители региона смогут до 30 ноября.

Напомним, когда Владимир Путин объявил о назначении единовременных пособий для детей от трех до 16 лет, множество россиян возмутилось, что детям после 16 лет выплаты также необходимы. Однако на федеральном уровне решения о их назначении принято не было.