В Казани новую ветку метро начнут строить в конце 2020 года

Вторую ветку метрополитена в Казани начнут строить уже в конце 2020 года. Она соединит станции "Сахарова" и "Дубравная", тендеры на выполнение строительных работ состоятся в IV квартале 2020 года. Об этом сообщили в Главном инвестиционно-строительном управлении РТ.

"Мы рассчитываем получить контракт и приступить к работам в этом году. На сегодняшний день "Татинвестгражданпроект" уже разработал проектно-сметную документацию", ─ рассказал директор ведомства Марат Айзатуллин.

По его словам, сейчас проект проходит государственную экспертизу в Москве, результаты станут известны в течение трех месяцев. Сейчас на месте будущей стройки идут подготовительные работы. Инвестором объекта выступит компания IKEA: в рамках соглашения между компанией и правительством РТ, станция будет соединена переходом с торговым объектом.

Напомним, ранее Ростехнадзор нашел нарушения при работах по строительству второй ветки метро в столице Татарстана.