«В августе никаких выплат детям не будет»: Госдума ушла на каникулы, «детский» вопрос не в повестке

После выплат детям в июне-июле, многие родители ожидали получить поддержку и в августе, как раз к школе. Однако собеседник издания MR.RU, профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов, уверен: в августе никаких выплат не будет.

"На уровне правительства и президента вопрос даже не обсуждается, а Госдума приступит к работе после каникул только 15 сентября. Соответственно, даже если законодатели получат вдруг отмашку сверху, деньги из бюджета поступят в распоряжение в ПФР не раньше октября", - пишет издание со слов своего собеседника.

Напомним, что всего в поддержку детей за период пандемии было направлено 496 миллиардов рублей. Из них 222 миллиарда семьи получили в июне на детей от 3 до 16 лет и 274 на детей от рождения до 16 лет - в июле.

Ранее также сообщалось, что на поддержку детей от 3 до 7 лет выделили еще 18,4 миллиарда рублей.