На трассе Казань-Оренбург начали устанавливать шумовые полосы

Как сообщает пресс-служба ФКУ "Волго-Вятскуправтодора", в Татарстане на трассе Казань-Оренбург начали работу над установкой шумовых полос.

Они появятся на участке федеральной трассы Р-239 , проходящей через Лаишевский и Рыбно-Слободской районы. Их протяженность составит более 21 километра. Полосы будут смонтированы на аварийных участках дороги, в том числе в зонах с опасными поворотами. Если водитель заедет колесами машины на шумовую полосу, он услышит характерный звук, который и предупредит его.

Как заявляют в ведомстве, вся работа по установке займет 10 дней.

Напомним, дорога Р-239 "Оренбургский тракт" соединяет Казань, Оренбург, Акбулак, а также пересекает границу с Казахстаном. Ее протяженность более 900 километров.