В Россию придут три обновленных штамма гриппа

В Роспотребнадзоре рассказали о том, какие штаммы гриппа ждут россиян этой осенью.

По словам главы ведомства Анны Поповой, всего ожидаются четыре штамма типов А и В, три из которых для жителей страны будут новыми, от них жители РФ ранее не прививались.

"Что касается ожидаемых штаммов вируса гриппа, то еще в феврале ВОЗ рекомендовала в сезоне 2020-2021 годов в северном полушарии квадривалентные вакцины, содержащие: вирус, подобный A/Guangdong-Maonan/SWL1536/2019(H1N1)pdm09; вирус, подобный A/Hong Kong/2671/2019 (H3N2); вирус, подобный B/Washington/02/2019 (B/Victoria lineage); вирус, подобный B/Phuket/3073/2013 (B/Yamagata lineage)", - передает ТАСС выдержку из сообщения.

Ранее в Роспотребнадзоре Татарстана рассказали, как будет проходить вакцинация в республике этой осенью, и ожидают ли в РТ вторую волну коронавируса.