В Роспотребнадзоре Татарстана озвучили число пациентов, которые находятся на аппаратах ИВЛ

В Татарстане на аппаратах ИВЛ находятся 37 пациентов. Об этом сегодня на онлайн-брифинге рассказала заместитель главного санитарного врача республики Любовь Авдонина.

Всего в стационарах региона находятся 523 человека, за минувшие сутки в РТ было выявлено 29 новых случаев коронавируса. Все они контактные, 10 человек госпитализировано, 19 получают лечение на дому.

Среди заболевших есть один ребенок, больше всего инфциированных в возрасте от 30 до 50 лет. Из 29 заболевших 21 - жители Казани, по двое выявлены в Зеленодольском, Нижнекамском и Пестречинском районах, по одному случаю подвтерждено в Кайбицкои и Лаишевском районах РТ.

Всего на 4 августа в Татарстане зарегистрировано 5723 случая COVID-19. Выздоровел за весь период 4568 человек, в том числе трое за минувшие сутки.