Соцсети: житель Татарстана пожаловался в полицию на фем-паблик за унижение мужчин и экстремизм

Житель Татарстана написал заявление в полицию, в котором обвиняет один из феминистских пабликов "В Контакте" - "Неправильный феминизм" - в экстремизме и оскорблении достоинства мужчин. Об этом заявили сами администраторы сообщества.

По словам руководителей группы, по месту прописки трех администраторов приехали полицейские, после они посетили отделение МВД, где и ознакомились с делом. Утверждается, что житель Татарстана увидел группу в соцсетях, изучил контент и заставил свою жену делать скриншоты оскорбительных постов, позже правоохранительные органы провели линвистическую экспертизу и проверку.

"Мы отказались давать показания по 51 статье конституции РФ, теперь дело передано в следственный комитет, где будет решаться вопрос о возбуждении административного/уголовного дела,а после передача его в суд или отклонении", - написали девушки в своей группе.

При этом сами администраторы сообщества утверждают, что негатив в их контенте направлен исключительно в сторону мужчин, оскорбительно ведущих себя по отношению к женщинам, "тех, кто не считает девушек за людей".

Напомним, ранее о себе вновь заявили татарстанские феминистки: девушки вышли на улицы Казани с провокационными плакатами.