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Фото из социальных сетей

ГИБДД Казани остановила машину с мигалками и номером «911»: ее использовали для эротических фото

29.07.2020, 10:26 80 0 prokazan.ru
Водитель использовал хештег gta для видео

В Казани сотрудники ГИБДД остановили автомобиль с полицейскими мигалками, наклейками "911", FIB и надписью Emergency Response, означающей в переводе с английского аварийное реагирование, вместо номера.

Жители Казани в комментариях под постом поддержали водителя.

"Ай хорош"; "Неплохо"; "Это самый топовый civic из которых я видел, видос залетел", - отмечают пользователи. 

Сам владелец видео использовал хештег #gta под видео. Также известно, судя по тэгам, что автомобиль был находился в момент задержания около "Ак Барс Арены". В дальнейшем он стал использоваться для эротических фото.

 

ГИБДД Дороги Татарстан Казань
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