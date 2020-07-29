В Казани сотрудники ГИБДД остановили автомобиль с полицейскими мигалками, наклейками "911", FIB и надписью Emergency Response, означающей в переводе с английского аварийное реагирование, вместо номера.

Жители Казани в комментариях под постом поддержали водителя.

"Ай хорош"; "Неплохо"; "Это самый топовый civic из которых я видел, видос залетел", - отмечают пользователи.

Сам владелец видео использовал хештег #gta под видео. Также известно, судя по тэгам, что автомобиль был находился в момент задержания около "Ак Барс Арены". В дальнейшем он стал использоваться для эротических фото.