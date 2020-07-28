Стало известно, какая маска лучше всего защищает от коронавируса

Исследователи выяснили, какая маска лучше всего защищает от COVID-19. Они сравнили одно-, двух- и трехслойные хирургические индивидуальные средства защиты.

В ходе исследования использовали специально разработанную светодиодную систему освещения и высокоскоростную камеру, чтобы отследить процесс рассеивания микроскопических капель потенциальными носителями вируса. В итоге трехслойная хирургическая маска лучше всего сдерживала эти частицы, но и один слой способен задержать хотя бы часть, отметили ученые.

Исследователи посоветовали изготавливать самодельные маски как минимум из двух слоев ткани. При этом на действие медицинских изделий также влияет тип используемого материала, дизайн изделия, плотность прилегания к лицу, а также частота стирки, пишет РИА Новости.

